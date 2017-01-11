Отслужившие в армии получат повышенное пособие по безработице

12 Января 2017 года, 10:06

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Министерство труда прописало поправки в закон о занятости. Согласно им, отслужившим в армии мужчинам, будут платить максимальное пособие по безработице. При соблюдении ряда условий. Изменения коснутся тех, кто до службы в армии проработал полный рабочий день не менее 26 недель и получал зарплату, позволяющую претендовать на максимальное пособие. Также после возвращения из армии необходимо встать на учет в службу занятости.

В настоящий момент пособие по безработице ограничено рамками от 850 до 4900 рублей.

«Мужчины, возвращающиеся после службы на рынок труда, сейчас не могут претендовать на максимальную выплату, это несправедливо, поскольку в течение года они занимались важным для государства делом. Теперь этот законодательный пробел хотят исправить», – пишет «Российская газета».

Фото: ТАСС, Виталий Белоусов