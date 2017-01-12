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Главная » НОВОСТИ » С новым сервисом Tele2 помогать детям стало проще
 
 
 
 
12 Января 2017 года, 15:30

С новым сервисом Tele2 помогать детям стало проще


РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».

Фонд помогает социальным предпринимателям России реализовывать проекты, направленные на улучшение жизни детей в стране. С помощью нового благотворительного сервиса Tele2 абоненты оператора также могут поддержать людей, которые помогают детям. Сервис дает возможность подписчикам перечислять в фонд пять рублей в день. Все собранные средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов. При этом каждую неделю пользователи будут получать от фонда информацию о людях, которым оказывается помощь благодаря сделанным пожертвованиям.

Для подключения благотворительного сервиса необходимо набрать *453# и нажать «Вызов». После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#.

Фонд «Навстречу переменам» работает в России с 2011 года. Его партнерами являются оператор мобильной связи Tele2 и газета Metro. За пять лет работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330000 детей в России. Наиболее значимые и актуальные программы помощи детям отбираются ежегодно в ходе специального конкурса. Авторы этих проектов получают от организаторов и партнеров конкурса гранты на развитие социально направленного бизнеса, консультационную помощь и информационную поддержку.

Благотворительным сервисом Tele2 могут воспользоваться только частные абоненты оператора, использующие авансовую систему расчетов (тарифный план с предоплатной системой расчетов). Услуга не доступна для абонентов корпоративных тарифных планов. Подробнее о сервисе, а также о других способах сделать пожертвование в фонд можно узнать в разделе «Помочь» на сайте фонда «Навстречу переменам».

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