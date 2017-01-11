От управляющих компаний Кировска потребовали убрать снег и вывезти мусор со дворов

12 Января 2017 года, 10:50

КИРОВСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Жители Кировска жалуются на плохую работу коммунальных служб и управляющих компаний, особенно тех, в чьем ведении – наибольшее количество жилого фонда.

На протяжении новогодних каникул многие дворы, тротуары и лестницы не расчищали от снега, мусор не вывозили. В одном из таких, на улице Ленинградской, застряла машина пожарной службы, которая приехала на вызов. Транспорт пожарных пришлось вытаскивать с помощью спецтехники.

Работа коммунальных служб, подрядных организаций и управляющих компаний – в зоне особого внимания руководителей города.

«Трудно назвать такую работу добросовестной, судя по тому, что я видел во дворах во время праздников и по числу претензий от кировчан», - считает Сергей Свинин, исполняющий обязанности главы администрации Кировска.

Глава Кировска Владимир Дядик, обращаясь к специалистам отдела муниципального контроля, заявил, что меры воздействия должны быть самыми жесткими.

В течение понедельника, 9 января, сотрудники отдела провели инспекцию придомовых территорий по 150 адресам города. Проверено состояние дворов, крыш, наледи на кровлях, вывоз мусора и в поселках Титан и Коашва. Специалисты продолжают вести ежедневный мониторинг.

Как сообщил Павел Смирнов, начальник отдела, выявлено и зафиксировано около 100 претензий и нарушений, по каждому факту управляющие компании получили требования об их устранении в течение суток. Если после повторного рейда работы не проведены, УК будут привлечены к административному наказанию в виде штрафов.