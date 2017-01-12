Голодец: почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже МРОТ

12 Января 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ — Почти пять миллионов человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, передают РИА Новости слова вице-премьера России Ольги Голодец.

«У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», — отметила вице-премьер.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 7500 рублей по России, в Мурманской области МРОТ составляет 13650 рублей. С 1 июля 2017 года МРОТ повысят до 7800 рублей в месяц.

Фото: plus.google.com