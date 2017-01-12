Собака сбежала из России в Финляндию

12 Января 2017 года, 19:00

ЛАППЕЕНРАНТА/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В Лаппеенранта (Финляндия) неподалеку от пограничного пункта Нуйямаа местные жители поймали лайку, бегавшую без хозяина. По ошейнику, на котором были сделаны надписи кириллицей, финны решили, что собака попала в приграничный город из России, пишет Yle.

Восточносибирская лайка – охотничья собака, и можно предположить, что именно охотничий инстинкт привел собаку в погоне за зверем на финскую территорию.

В год пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии получает несколько сообщений о том, что через границу в Финляндию сбежал российский домашний питомец. Финские собаки тоже нередко сбегают на российскую сторону – в год границу пересекает порядка 10 собак.

Если хозяин собаки известен, финские и российские уполномоченные лица договариваются о передаче животного на одном из погранпунктов. Это занимает пару дней, так как сначала нужно оформить документы.

Если же хозяин собаки не отыщется, то пограничники отвозят животное в приют. Если собака ранена, предварительно ее осматривает ветеринар. Российских собак обследуют также на наличие бешенства.

По закону об охране животных, собаку можно содержать в приюте до 15 дней, после чего муниципалитет имеет право продать, отдать или усыпить животное.

Фото: Suomen Kennelliitto