88 жителей Териберки переселились в новые социальные дома в Коле

12 Января 2017 года, 11:21

КОЛА/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В городе Кола перед Новым годом состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир 88 гражданам в рамках реализации 185-ФЗ.

В два новых многоквартирных дома №1 и №3 по улице Поморской переедут граждане, ранее проживавшие в аварийных домах в Териберке. В марте 2016 года из села в новый четырехэтажный дом в Коле было переселено еще 120 человек.

При строительстве домов были применены современные энергоэффективные технологии. На реализацию программных мероприятий из всех источников финансирования было направлено 92,11 млн рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ составили 28,89 млн рублей.

За все время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в регионе были построены 43 дома, в том числе девять домов в 2016 году. На сегодняшний день расселено 63 тыс. метров квадратных аварийного жилья, переселено более трех тысяч человек.

В 2017 году в Мурманской области планируется переселить еще порядка 500 человек из аварийного жилья. В настоящее время в Териберке строится многоквартирный дом по улице Пионерской, в который переедет 63 семьи из аварийного жилищного фонда.