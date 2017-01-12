Крещенские купания в Кандалакше перенесены в район дамбы рыбоводного завода

12 Января 2017 года, 11:40

КАНДАЛАКША/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В этом году Крещенские купания в Кандалакше состоятся в районе дамбы рыбоводного завода (район улиц Набережная – Рыбоводная, в народе «вертячка»). Здесь будет расположена купель, установлены палатки для переодевания, оснащенные тепловыми пушками, организовано освещение.

В этом году место проведения мероприятия, по рекомендациям ГИМС, было перенесено. В связи с неустойчивой погодой структура льда изменилась, а его толщина в устье реки Нива, где традиционно проходят купания, составляет всего 15-20 см, что не гарантирует безопасность граждан.

Во время Крещенских купаний будут дежурить аварийно-спасательный отряд, сотрудники полиции и скорой помощи.

Крещение начнется с духовного богослужения в церкви Иоанна Предтечи 18 января в 17:00. В 19:30 состоится освящение иордани (купели), окунаться же в прорубь все желающие смогут после обряда водосвятия с 20:00 до 02:00 19 января.