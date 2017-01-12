Специалисты комитета по ветеринарии пока не могут обнаружить тело кита в Видяево

12 Января 2017 года, 11:56

ВИДЯЕВО/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Мертвого кита, обнаруженного 8 января в районе Видяево, специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области пока не нашли, рассказал «Би-порту» председатель комитета Алексей Касаткин.

«Мы пока не можем обнаружить тело. Из-за снега туда сложно добраться. Если дайверы сообщат нам точное местоположение находки, мы с администрацией Видяево организуем рейс», - пояснил глава комитета по ветеринарии.

Видео с телом животного в редакцию телеканала «Арктик-ТВ» прислал телезритель. Длина кита более двух метров, на спине заметны глубокие порезы. Причина его гибели неизвестна.