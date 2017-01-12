12 Января 2017 года, 12:15

КИРОВСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – На территории Кировска объявлена лавинная опасность. 12 января самопроизвольный сход возможен в лавинных очагах № 17-23: гора Юкспор, от места пересечения основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр и объездной автомобильной дороги над улицей Комсомольская до КПП-2 Объединённого Кировского рудника.

«В период лавинной опасности недопустимо нахождение людей в опасных зонах: непосредственно у подножья горы Юкспор, на всей протяжённости, во всех гаражных строениях, расположенных за объездной дорогой над улицами Кирова и Комсомольская. Категорически запрещено нахождение людей и техники в опасных зонах, которые обозначены аншлагами «Стой! Лавинная опасность!», – сообщают в городской администрации.

В сообщении говорится о возможности полного прекращение движения по объездной дороге над улицей Кирова и улицей Комсомольская на всей протяжённости до КПП-2.