Теплосети Апатитов перейдут в собственность ТГК-1

12 Января 2017 года, 12:30

АПАТИТЫ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – ТГК-1 получит контроль над энергетическим производственно-технологическим комплексом «Апатитыэнерго». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». В качестве причины называется накопившаяся задолженность перед ресурсоснабжающей организацией.

«Сумма долга за тепловую энергию АО «Апатитыэнерго» перед ПАО «ТГК-1» составляет 302 млн рублей, что подтверждено решениями Арбитражного суда Мурманской области. Стороны намереваются заключить мировое соглашение, согласно которому энергетический производственно-технологический комплекс АО «Апатитыэнерго» будет передан в собственность ПАО «ТГК-1» в счет погашения долговых обязательств. В настоящее время соглашение находится на стадии подготовки», - сообщили «Би-порту» в ТГК-1.

Сроки подготовки соглашения и передачи теплосетей не уточняются.

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