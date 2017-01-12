В Мурманской области завершилась операция «Лес-2016»

12 Января 2017 года, 13:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января - Целью совместных усилий полицейских и природоохранных инспекторов стало пресечение правонарушений в сфере лесного комплекса, выявление незаконных рубок лесных насаждений, а также фактов перевозки и сбыта незаконно заготовленной древесины.

В рамках операции «Лес-2016», которая проходила в декабре прошлого года, сотрудники УМВД России по Мурманской области и Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области осуществляли усиленное патрулирование лесного фонда с целью предотвращения незаконного оборота древесины на территории региона.

Кроме того, сотрудниками органов внутренних дел регулярно проверялись места заготовки и реализации новогодних елей, выявлялись лица, нарушающие уголовное либо административное законодательство. Полицейскими также отслеживалась сопровождающая документация транспортных средств, перевозящих ели по дорогам Мурманской области.

Так, в рамках операции на территории Кольского района полицейскими и инспекторами был проведен ряд мероприятий. В частности, состоялись профилактические беседы с гражданами об ответственности за незаконную заготовку и оборот древесины.

УМВД России по Мурманской области напоминает что, ответственность за незаконную рубку и повреждение деревьев предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае причинения ущерба лесам в крупном и особо крупном размере для виновных лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru