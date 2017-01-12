Эксперты исключили версию теракта на борту Ту-154

12 Января 2017 года, 12:55

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Специалисты не обнаружили следов взрыва на борту разбившегося самолета Ту-154, тем самым исключив версию теракта. Сразу после крушения был назначен ряд экспертиз. Сотрудники НИИ ФСБ оценивали повреждения поднятых из воды деталей самолета: взрывная волна от бомбы должна была оставить «характерные разрывы с загнутыми наружу краями». Предполагалось, что сквозные отверстия могли образоваться не только от удара о воду, но и от воздействия осколков снаряда или сработавшей возле самолета ракеты». Кроме обломков самолета, эксперты проверили личные вещи пассажиров, багаж, гуманитарный груз, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки.

В эфире радио «Sputnik» Заслуженный военный летчик России Владимир Попов отметил, что техническая экспертиза – основная, и спекуляции вокруг этой темы должны прекратиться.

«Но пока, думаю, они не закончатся, поскольку нет основного акта заключения по разбору летного происшествия. Здесь есть особенности: самолет – это закрытый объем, и при терактах находят следы поражающих элементов, характерные разрывы обшивки фюзеляжа или деталей. При подобных экспертизах это все фиксируется, изучается очень внимательно и подробно описывается. Поэтому такой экспертизе можно верить», – сказал Владимир Попов.

Он не исключил, что к гибели самолета могла привести целая цепочка трагических случайностей. Окончательный ответ относительно причины смогут дать военно-авиационные эксперты, которые анализируют информацию, полученную с «черных ящиков» Ту-154.

«Если бы была какая-то одна причина внештатной ситуации, то с ней экипаж справился бы мгновенно и, думаю, не допустил бы до катастрофического развития ситуации. Очевидно, что здесь проявилась многофакторность. Не исключено, что был и какой-то технический отказ, и одно могло повлиять на другое. То есть наверняка была цепочка событий и действий по внештатным ситуациям. «Человеческий фактор» всегда имеет место, другое дело – в какой степени», – заключил летчик.

Ту-154 разбился утром 25 декабря над Черным морем через несколько минут после взлета. Он направлялся в Сирию, на его борту находились 92 человека.

Ранее приоритетной версией крушения озвучивалась техническая неисправность, также следствием проводилась проверка по качеству топлива.

Фото: ТАСС, Артур Лебедев