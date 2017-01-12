В Мурманске пожар в сауне ликвидировали 20 человек

12 Января 2017 года, 13:17

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – На пульт дежурной службы 12 января в 6:30 поступило сообщение о возгорании сауны, расположенной в доме на улице Сполохи. На первом этаже выгорела парилка на общей площади 25 квадратных метров, в душевой комнате оплавились пластиковые двери и стеновые панели.

«Тушение завершилось в 7:18. На месте работало 20 человек личного состава и шесть единиц техники. В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Пострадавших нет», – рассказали «Би-порту» в Главном управлении МЧС России по Мурманской области.