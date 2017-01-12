За выходные дни городские власти обнаружили более 1600 нарушений в работе управляющих организаций

12 Января 2017 года, 14:35

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Только в выходные дни, с 3 по 6 января, городскими властями проведено более 4000 проверок жилищного фонда и выявлено более 1600 нарушений в работе управляющих организаций. Сегодня об этом сообщил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в ходе совещания, посвященного контролю над содержанием придомовых территорий. В нем приняли участие представители Государственной жилищной инспекции Мурманской области, прокуратуры и других правоохранительных органов.

Сысоев отметил, что специальная рабочая группа продолжает проверять состояние придомовых территорий. В нее входят специалисты комитета по жилищной политике администрации Мурманска, управлений округов, муниципального учреждения «Новые формы управления». Однако в сложившейся ситуации потребовались меры дополнительного контроля.

«Наша задача – консолидировать все возможные силы в борьбе с нерадивыми управляющими организациями и как можно скорее добиться видимого результата», – отметил глава администрации.

Вместе с тем, городские дороги сегодня очищаются от снега в режиме нон-стоп. Для этого увеличено количество техники – до 200 единиц. Работы активно ведутся и в ночное время, когда интенсивность дорожного движения снижена.

АГМ