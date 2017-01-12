За выходные дни городские власти обнаружили более 1600 нарушений в работе управляющих организаций

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
График ночных уборок на дорогах Мурманска График ночных уборок на дорогах Мурманска
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Умбе простились с иконой «Всецарица»
 
 
 
 

Курсы валют 12.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,1683
0,5289
1 USD
Доллар США
60,1614
0,2081
1 EUR
Евро
63,5184
-0,0261
10 NOK
Норвежских крон
69,8982
-0,2727
10 SEK
Шведских крон
66,3206
-0,1465
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
4.5 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Голодец: почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже МРОТ
12 Января 2017, 14:00
Голодец: почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже МРОТ
На территории Кировска объявлена лавинная опасность
12 Января 2017, 12:15
На территории Кировска объявлена лавинная опасность
На время взрывных работ 13 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
12 Января 2017, 10:36
На время взрывных работ 13 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
Отслужившие в армии получат повышенное пособие по безработице
12 Января 2017, 10:06
Отслужившие в армии получат повышенное пособие по безработице
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманский плавательный бассейн будет реконструирован
11 Января 2017, 17:30
Снег и порывистый ветер ожидаются в Мурманской области
12 Января 2017, 07:55
Пожар в мурманском спортивном центре ликвидировали 20 человек
12 Января 2017, 13:17
На автомобили в России поставят алкозамки?
11 Января 2017, 18:00
Один человек погиб в результате возгорания автомобиля в Кольском районе
11 Января 2017, 16:45
В Мурманске прошел митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя в порт Мурманск
11 Января 2017, 16:12
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » За выходные дни городские власти обнаружили более 1600 нарушений в работе управляющих организаций
 
 
 
 
12 Января 2017 года, 14:35

За выходные дни городские власти обнаружили более 1600 нарушений в работе управляющих организаций


МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Только в выходные дни, с 3 по 6 января, городскими властями проведено более 4000 проверок жилищного фонда и выявлено более 1600 нарушений в работе управляющих организаций. Сегодня об этом сообщил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в ходе совещания, посвященного контролю над содержанием придомовых территорий. В нем приняли участие представители Государственной жилищной инспекции Мурманской области, прокуратуры и других правоохранительных органов.

Сысоев отметил, что специальная рабочая группа продолжает проверять состояние придомовых территорий. В нее входят специалисты комитета по жилищной политике администрации Мурманска, управлений округов, муниципального учреждения «Новые формы управления». Однако в сложившейся ситуации потребовались меры дополнительного контроля.

«Наша задача – консолидировать все возможные силы в борьбе с нерадивыми управляющими организациями и как можно скорее добиться видимого результата», – отметил глава администрации.

Вместе с тем, городские дороги сегодня очищаются от снега в режиме нон-стоп. Для этого увеличено количество техники – до 200 единиц. Работы активно ведутся и в ночное время, когда интенсивность дорожного движения снижена.

АГМ

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В мурманском «Авангарде» пройдет капитальный ремонт
2.
Пожар в мурманском спортивном центре ликвидировали 20 человек
3.
Подрядчику, проводившему ремонт в детской поликлинике Росты, предъявлена претензия
4.
От управляющих компаний Кировска потребовали убрать снег и вывезти мусор со дворов
5.
Водитель сбил женщину в одном из дворов Мурманска
 
 
 
 
    array(3) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "24287" ["channel"]=> string(22) "/news/item/195498.html" ["comment"]=> string(235) "Работали они в выходные. Хватит врать! Покажите пример, как надо содержать дороги на примере городских дорог общего пользования." ["date"]=> string(19) "2017-01-12 15:40:54" ["autor"]=> string(1) "1" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "62.109.176.186" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:63285565" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "24288" ["channel"]=> string(22) "/news/item/195498.html" ["comment"]=> string(213) "В нашем дворе, правда у нас ТСЖ, трактор уже два раза чистил за время снегопадов и дворник утром всегда на территории." ["date"]=> string(19) "2017-01-12 16:23:17" ["autor"]=> string(12) "Андрей" ["email"]=> string(12) "otr@mrb51.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(10) "78.36.7.57" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:63287082" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "24290" ["channel"]=> string(22) "/news/item/195498.html" ["comment"]=> string(294) "3-6 янв. = 4 дн. 6000/ 4 = 1500 ; 1600 / 4 = 400 1,5 тыс. проверок в день - это как умудрились-то? Наверное, привычным образом записали за весь прошлый год или накалякали пару ноликов" ["date"]=> string(19) "2017-01-12 16:46:12" ["autor"]=> string(14) "Алексей" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "213.168.36.134" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:63287863" } }
  • 1
    Работали они в выходные. Хватит врать! Покажите пример, как надо содержать дороги на примере городских дорог общего пользования.
  • В нашем дворе, правда у нас ТСЖ, трактор уже два раза чистил за время снегопадов и дворник утром всегда на территории.
  • 3-6 янв. = 4 дн. 6000/ 4 = 1500 ; 1600 / 4 = 400 1,5 тыс. проверок в день - это как умудрились-то? Наверное, привычным образом записали за весь прошлый год или накалякали пару ноликов
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта