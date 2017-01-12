Здание Российской национальной библиотеки к сентябрю передадут РПЦ

12 Января 2017 года, 14:52

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге передаст Санкт-Петербургской епархии одно из своих зданий к 1 сентября, передает «Интерфакс», ссылаясь на генерального директора РНБ Александра Вислого.

«Здание передается РПЦ. Конечно, это не такой острый вопрос, как с Исаакием, потому что это здание раньше принадлежало церкви. Но там очень ценный фонд, там хранятся личные библиотеки. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатации второй очереди РНБ. Если строители сроки не срывают, то к 1 сентября мы должны здание передать», - сказал Вислый.

Также он напомнил, что распоряжение правительства о передаче здания по закону о возвращении церковного имущества было подписано в 2015 году. По контракту, работы по строительству второй очереди РНБ на Московском проспекте должны быть завершены 31 марта.

«31 марта мы должны получить здание. Но я не знаю ни одних строителей, кто бы уложился в срок. Будем надеяться», - отметил директор Российской национальной библиотеки.

Здание, которое будет передано РПЦ, находится на Обводном канале, 11. Оно было построено как библиотека Духовной академии в 1880-х годах. В настоящее время в нем хранятся фонды РНБ.

Ранее стало известно, что Исаакиевский собор также будет передан РПЦ. Противники такого шага создали петицию и намерены добиться референдума. На данный момент петицию подписали более 125 тысяч человек.

Фото: культура.рф