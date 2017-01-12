Марина Ковтун на 63 месте в рейтинге влияния глав субъектов России

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – В декабрьском рейтинге влияния глав субъектов России Марина Ковтун заняла 63 место из 85, попав в группу глав регионов со средним влиянием.
В тройку лидеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Последнее место досталось губернатору Еврейской автономной области Александру Левинталю.
Трендом декабря становится укрепление позиций некоторых глав регионов, которых ожидают прямые выборы в 2017 году: готовятся решения президента по назначению врио, сами главы готовятся к выборам.