Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска

12 Января 2017 года, 15:25

МУРМАНСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Министерству транспорта и дорожного хозяйства поручено вести постоянный мониторинг обстановки в аэропорту «Мурманск». Подобное решение принято на сегодняшнем заседании, проведение которого вызвано частыми задержками авиарейсов. В ходе него руководству воздушной гавани указали принять «исчерпывающие меры» по наличию достаточного количества техники для расчистки взлетно-посадочной полосы и обработки воздушных судов. Также поручено обеспечить своевременное информирование пассажиров о задержках рейсов, предоставление питья, горячего питания и гостиниц. Особое внимание у собравшихся вызвало обеспечение расчистки привокзальной площади.

«В общем, накопился серьезный ворох проблем, и исправлять ситуацию надо самым срочным образом», – подчеркнул первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

С декабря 2016 года на территории Мурманске наблюдаются неблагоприятные погодные условия, в том числе снегопады, превышены месячные нормы осадков.

«Для обеспечения безопасного выполнения взлетно-посадочных операций аэропорт вынужден закрываться на очистку от снега искусственных покрытий, светосигнального оборудования и радиомаячной системы, обработку покрытий антигололедными реагентами, – поясняют в правительстве. – Наблюдаются сложности с подъездом автотранспорта к зданию аэровокзала и парковкой. Имеются претензии к содержанию привокзальной площади».

Накануне аэропорт «Мурманск» был закрыт с 9 до 16 часов.