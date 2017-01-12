Владимир Путин провёл рабочую встречу с Мариной Ковтун

12 Января 2017 года, 15:23

МОСКВА/ 12 января/ БИ-ПОРТ - Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Глава региона информировала президента о социально-экономической ситуации в области, а также о реализации крупных инвестиционных и экологических проектов, сообщает пресс-служба Кремля. В частности она сообщила росте промышленного производства в 2016 году на 2% к уровню 2015 года. Прирост обеспечен в основном за счёт горнодобывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и металлургии.

«Валовый региональный продукт мы оцениваем в 2016 году с ростом на полпроцента – 0,4 с лишним процента. Почти половину валовой добавленной стоимости и более 60 процентов внебюджетных инвестиций обеспечивают промышленность и транспорт», - сообщила Ковтун.

Она доложила об уходе от дефицита бюджета и сокращении государственного долга Мурманской области до 41% от доходной части бюджета.

«В целом по региону внебюджетным сектором экономики обеспечен рост средней заработной платы на 5,5 процента: она составила 47 390 рублей. В бюджетной сфере немножко ниже: рост составил 4,2 процента, средняя заработная плата у нас составляет 42 710 рублей», - рассказала президенту губернатор.

Марина Ковтун также пригласила Владимира Путина посетить объект «СевРАО» в Сайда-губе, где реализуется проект по утилизации атомных подводных лодок.