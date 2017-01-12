Глава «Яндекс.Погода» запустит сервис для организации похорон Umer

12 Января 2017 года, 20:20

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ — Глава сервиса «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин запустит в России собственное приложение для организации похорон Umer, сообщил он РИА Новости.

Предполагается, что сервис поможет в сборе документов, предложит варианты захоронения или кремации и сообщит приблизительную стоимость всех похоронных услуг, говорится на сайте личного проекта Геранина.

«Запущен будет через два-три месяца не только в Москве, везде, где будут агентства, желающие с нами работать», — сказал разработчик.

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