Абоненты «МегаФона» поставили очередной новогодний рекорд

12 Января 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – Сеть Северо-Западного филиала компании «МегаФон» успешно справилась с повышенной «праздничной» нагрузкой. В новогоднюю ночь абоненты оператора прокачали в 1,5 раза больше мобильного интернет-трафика, чем год назад, а суммарная длительность их разговоров превысила 80 миллионов минут – или более 150 лет. В Мурманской области максимальное число звонков пришлось на 18:00 31 декабря, а пик интернет-активности абонентов «МегаФона» — на 3:00 1 января.

В большие праздники мобильная сеть принимает нагрузку, значительно превышающую обычные показатели. А самым серьезным испытанием для оборудования становится новогодняя ночь. В регионах Северо-Запада абоненты «МегаФона» звонили в три раза чаще, чем в обычный день. Только в час наивысшей нагрузки суммарная длительность голосовых вызовов достигла 13 миллионов минут. Мурманские абоненты внесли свою лепту: за новогодние каникулы голосовой трафик вырос по сравнению с прошлогодним более чем на 20%, а объем переданных данных — практически вдвое.

Общий объем интернет-трафика абонентов Северо-Западного филиала превысил данные прошлого Нового года почти в полтора раза (более 350 терабайт). При этом большая доля — 183 Тб — пришлась на сеть четвертого поколения 4G. Число SMS составило свыше 45 млн. Значительных сбоев в работе оборудования связи в новогоднюю ночь не зафиксировано.

«Мы уже привыкли, что наши абоненты ежегодно ставят новые рекорды. Это помогает точно прогнозировать нагрузку на сеть и готовить ее к тому, чтобы в Новый год каждый звонок, каждое поздравление, отправленное с помощью интернета или SMS, вовремя пришло к адресату. И нам это удается, хотя счет минут и SMS идет уже на миллионы, а интернет-трафик измеряется в терабайтах. Сеть, построенная с большим запасом прочности, успешно выдержала новое испытание», — говорит директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко.