Мурманск: прогноз отключений на 13 января

12 Января 2017 года, 20:50

МУРМАНСК/ 12 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 13 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 11 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 13 ЯНВАРЯ ул. Героев Рыбачьего, 9, 26

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Сполохи, 8

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Генерала Журбы, 4, 10

пр. Героев-североморцев, 69, 71

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.