Жители Мурманской области могут бесплатно приватизировать жильё до 1 марта 2017 года

13 Января 2017 года, 09:01

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 января/ БИ-ПОРТ - Управление Росреестра по Мурманской области напоминает жителям региона, что 1 марта 2017 года заканчивается срок бесплатной приватизации.

Как показывает общероссийская статистика все, кто хотел приватизировать квартиру, за 25 лет, в течение которых приватизация идет, это сделал. И таких владельцев жилья в стране согласно данным Минстроя России, свыше 80%. «На территории Мурманской области прослеживается динамика снижения интереса граждан к приватизации. Так, за 9 месяцев 2016 года было зарегистрировано в 1,8 раза меньше договоров передачи жилья в собственность граждан, чем за аналогичный период 2015 года», - сообщили «Би-порту» в управлении Росреестра.

Каков сценарий развития дальнейшей приватизации пока неизвестно. На законодательном уровне данный вопрос не решен. Следует лишь отметить, что согласно действующему законодательству заинтересованные лица, не успевшие приватизировать жилье, в котором проживают по договору социального найма (неприватизированное жилье) не смогут его продать, обменять, передать по наследству и т.д.