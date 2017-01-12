Минфин даст субъектам больше денег, но усилит контроль над их расходованием

13 Января 2017 года, 09:43

РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В механизме бюджетной поддержки регионов в 2017 году планируются кардинальные изменения, пишет газета «Известия». В пресс-службе Министерства финансов рассказали, что ведомство даст субъектам больше денег, но поставит перед ними четкие цели по бюджетной консолидации и экономическому росту.

Всего Минфин в этом году выдаст 1,6 трлн рублей межбюджетных трансфертов регионам, сообщили в ведомстве. Основные механизмы формально остаются прежними: бюджетные кредиты, дотации на выравнивание и целевые субсидии. Однако смысл некоторых из них существенно меняется.

«С 1 января применяется новый механизм предоставления основного «бюджетообразующего» межбюджетного трансферта субъектам — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности», — заявили в пресс-службе Минфина.

В министерстве отметили, что с регионами — получателями дотаций будут заключены соглашения, содержащие меры по росту налоговых и неналоговых доходов, бюджетной консолидации и экономическому развитию регионов.

По словам сотрудников министерства, ближайшим аналогом этого механизма являются целевые субсидии. Теперь регионы будут нести ответственность за то, что не достигли показателей, возвращая в федеральный бюджет средства, использованные с низкой эффективностью. В этом году регионам будет выделено 200 млрд. рублей бюджетных кредитов.

«Из объема кредитов 2017 года 150 млрд. рублей распределено до начала финансового года пропорционально объему погашения долгов регионов в 2017 году, — добавили в Минфине. — Вместе с тем срок предоставления бюджетных кредитов увеличен с трех до пяти лет, что, по ожиданиям ведомства, позволит снизить долговую нагрузку на регионы по ежегодному погашению бюджетных кредитов».

В некоторых субъектах объем накопленного долга превышает 100% собственных годовых доходов. Вопрос региональных долгов уже попадал в поле зрения федеральных властей, которые были вынуждены пойти на смягчение требований в отношении темпов выполнения указов по индексации зарплат в бюджетной сфере. По оценкам S&P, доля федеральной помощи достигла 15% в доходах регионов и 3% в их валовом продукте.

Дотации на выравнивание позволяют сократить разрыв между богатыми и бедными регионами по уровню бюджетных доходов на человека с 40 до 12–15 раз, оценивают в S&P. Финансовые показатели регионов снижаются с 2012 года, а диспропорции между субъектами сохраняются. Аналитики признают, что разработанные Минфином меры помогут решить проблему.

В Министерстве финансов объем выделяемых регионам средств считают достаточным. Представитель ведомства сообщил, что в 2017 году объем межбюджетных трансфертов вырос на 8,9%, до 1,6 трлн. рублей. Примерно столько же будет выделено и в 2018. Объем дотаций на выравнивание в этом году вырос на 100 млрд. и в ближайшие три года составит 615 млрд. ежегодно. Кроме того, Минфином предусмотрено 65 субсидий в 2017 году, 59 — в 2018 и 55 — в 2019 году.

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