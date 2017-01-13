80 лет назад был запущен первый гидроагрегат Нижне-Туломской ГЭС

13 Января 2017 года, 10:06

МУРМАШИ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Первый гидроагрегат Нижне-Туломской ГЭС был запущен 80 лет назад, 13 января 1937 года.

Нижне-Туломская ГЭС — первая станция каскада. Она была построена в 1937 году в рамках плана ГОЭЛРО в Мурмашах за рекордный срок 36 месяцев. Среди строителей ГЭС в основном были люди, прошедшие школу Беломоро-Балтийского канала. В постоянную эксплуатацию станция была принята 11 июля 1938 года.

С пуском Нижне-Туломской ГЭС электроэнергию получили предприятия Мурманска, прилегающие к городу районы, Кировская железная дорога, Северный флот. Проектировались и строились ЛЭП Нижняя Тулома–Лопарская–Оленья, Тулома–Полярный. В ходе строительства ГЭС решались вопросы объединения Туломской и Нивской ГЭС в единую энергосистему «Колэнерго».

Во время строительства Нижне-Туломской ГЭС был сделан уникальный рыбоход через плотину для поднимающейся на нерест семги. Конструкция его оказалась непревзойденной до наших дней. Многие специалисты по охране природы признают Нижне-Туломский рыбоход одним из лучших в мире.

Каменно-набросная плотина станции высотой 29 метров с битумным экраном также является гидротехническим сооружением, долгие годы не имевшим на севере аналогов.

Нижне-Туломская ГЭС была построена с большим запасом прочности и надежности. Когда в 1980-е годы началась реконструкция, без больших затрат удалось поднять мощность станции на 12%.

Установленная мощность ГЭС — 56 МВт; среднемноголетняя выработка электроэнергии — 245,270 млн. кВтч.