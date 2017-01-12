Маломерному рыболовному флоту Мурманской области предложено исключить одиночное плавание

13 Января 2017 года, 10:21

МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось собрание Союза рыбопромышленников Севера. Особое внимание в ходе мероприятия было уделено безопасности мореплавания.

Одной из важнейших тем в повестке дня стало обсуждение ситуации с рыболовным судном «Монни», которое в начале января затонуло в Финском заливе.

До сведения судовладельцев была доведена информация о необходимости усиления контроля за работой флота, особенно маломерного в осенне-зимний период. Представителям судовладельцев предписано повысить тщательность проверок судов, стоящих в порту и в море, уделять особое внимание состоянию околочного инструмента, производить контрольный расчет остойчивости с учетом обледенения, обеспечивать личный контроль капитана за размещением груза и рыбопродукции.

Для маломерного флота было предложено исключить одиночное плавание и ведение промысла. Также было выдвинуто предложение рассмотреть вопрос о дипломировании комсостава судов маломерного флота.

В настоящее время в целях недопущения гибели членов экипажей, судов и аварийных случаев, а также во исполнение распоряжения заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука экспертами Северо-Западного филиала освидетельствования по МКУБ совместно с представителями судовладельцев проводятся дополнительные проверки в порту и акватории города Мурманска на соответствие Международному Кодексу по управлению безопасностью.