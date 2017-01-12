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Главная » НОВОСТИ » Маломерному рыболовному флоту Мурманской области предложено исключить одиночное плавание
 
 
 
 
13 Января 2017 года, 10:21

Маломерному рыболовному флоту Мурманской области предложено исключить одиночное плавание


МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось собрание Союза рыбопромышленников Севера. Особое внимание в ходе мероприятия было уделено безопасности мореплавания. 

Одной из важнейших тем в повестке дня стало обсуждение ситуации с рыболовным судном «Монни», которое в начале января затонуло в Финском заливе.

До сведения судовладельцев была доведена информация о необходимости усиления контроля за работой флота, особенно маломерного в осенне-зимний период. Представителям судовладельцев предписано повысить тщательность проверок судов, стоящих в порту и в море, уделять особое внимание состоянию околочного инструмента, производить контрольный расчет остойчивости с учетом обледенения, обеспечивать личный контроль капитана за размещением груза и рыбопродукции.

Для маломерного флота было предложено исключить одиночное плавание и ведение промысла. Также было выдвинуто предложение рассмотреть вопрос о дипломировании комсостава судов маломерного флота.

В настоящее время в целях недопущения гибели членов экипажей, судов и аварийных случаев, а также во исполнение распоряжения заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука экспертами Северо-Западного филиала освидетельствования по МКУБ совместно с представителями судовладельцев проводятся дополнительные проверки в порту и акватории города Мурманска на соответствие Международному Кодексу по управлению безопасностью.

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