Россияне экономят на услугах турфирм и операторов связи, но больше тратят на медицину

13 Января 2017 года, 10:39

РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – За второй год кризиса расходы россиян на платные услуги выросли на 6%, передают «Известия». Граждане стали больше тратить на платную медицину, оздоровительные процедуры, физкультуру и спорт, культурные мероприятия, а также на транспорт и ЖКХ. При этом население экономит на услугах турагентств и связи.

По данным Росстата, в январе–ноябре 2016 года население страны потратило на платные услуги на 6% больше средств, чем за аналогичный период предыдущего года. Для сравнения, в 2011 году рост расходов составил 12%, в 2012 — 9%, в 2013 — 10%. Эксперты говорят о том, что россияне стали разумнее относиться к тратам, но не отказывают себе в удовольствиях.

Увеличение расходов на большинство платных услуг обусловлено, прежде всего, ростом цен, считает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

«Величина роста зависит от спроса на услугу, — рассказал эксперт. — В коммунальной сфере, в жилищном хозяйстве, транспорте у граждан нет альтернативы — бесплатных услуг нет, поэтому рост трат связан с ростом тарифов. В сфере образования и медицины дополнительным фактором является рост количества платных услуг и сокращения бесплатных».

Сокращение трат на услуги связи примерно на 1% Покида объясняет развитием технологий: сейчас есть много способов поговорить с абонентом бесплатно. Утратилась актуальность стационарного телефона, и многие граждане отказались от этой статьи расходов.

В 2016 году россияне потратили на 8% больше средств на платную медицину, чем годом ранее. Заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский объяснил, что везде рост потребностей в затратах на систему здравоохранения превышает возможности системы.

«Тренд к увеличению платных медицинских услуг существует в зарубежных странах и набирает рост в России. Это будет происходить до тех пор, пока прямые платежи в медицинскую организацию не будут заменены платежами в страховую компанию. Подключение пациентов к финансированию системы здравоохранения — это нормальный путь развития отрасли», - рассказал Омельяновский.

Рост трат в сфере жилищных услуг составил 11%. На коммунальные услуги граждане потратили на 6% больше денег, чем годом ранее. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков считает, что резкое увеличение расходов на жилищные услуги вызвано появлением фонда капитального ремонта.

В 2016 году россияне больше, чем в 2015 году, потратили денег на транспортные услуги (разница составляет 12%) и гостиницы (10%), но сэкономили на туристических услугах (расходы уменьшились примерно на 1%). Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь объясняет это тем, что люди стали больше путешествовать по стране, а не за границей.

Галина Дехтярь также отметила, что россияне стали отдавать предпочтение самодеятельному туризму: они сами бронируют отели и всё чаще путешествуют на личном транспорте.

Траты на услуги учреждений культуры выросли на 9%. Эту разницу эксперт научно-образовательного центра ИГСУ РАНХиГС Светлана Горушкина объясняет ростом числа кружков и мероприятий. По ее словам, цены в сфере культуры в 2016 году практически не выросли.

Цены на спортивные услуги также за последний год выросли мало, сообщил старший преподаватель факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии Института отраслевого менеджмента, заместитель заведующего кафедрой физвоспитания РАНХиГС Олег Куралех. По его словам, большинство спортивных учреждений заморозили цены или стали предоставлять бонусы.

«Люди стали больше следить за своим состоянием и искать доступные возможности поддерживать себя в форме», — сказал Олег Куралех.

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