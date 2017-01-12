В «Пасвике» откроется визит-центр

13 Января 2017 года, 11:10

НИКЕЛЬ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – На следующей неделе, 17 января, в международном природном заповеднике «Пасвик» откроется визит-центр.

Визит-центр станет диалоговой площадкой, которая будет востребована для обсуждения вопросов приграничного сотрудничества и для реализации программ по экологическому просвещению.

На открытие визит-центра ожидается прибытие спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.

Вчера в ходе рабочей встречи Марина Ковтун рассказала об открытие визит-центра Владимиру Путину. Она отмети, что «это будет очень мощная международная экологическая площадка для экологического просвещения населения на территории России, приграничных районов Норвегии и Финляндии».

Ранее в федеральных СМИ сообщалось, что Сергей Иванов откроет в Мурманской области национальный парк, однако, информация не подтвердилась.

Фото с сайта заповедника «Пасвик»