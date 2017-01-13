Мурманск украсили более 40 ярких ледяных фигур

13 Января 2017 года, 11:50

МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возобновлена традиция установки ледяных фигур. Город украсили более 40 ярких переливающихся скульптур.

«Ледяные фигуры на улице Воровского и зоне отдыха на Семеновском озере полностью готовы, – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Все скульптуры оснащены светодиодными лентами и подсвечены разноцветными прожекторами».

Теперь на улице Воровского появились герои русских сказок: Баба Яга, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Петушок-золотой гребешок, Царевна-лягушка и многие другие.

А возле лодочной станции на Семеновском озере обосновались Снежная королева и Кай, а также персонажи мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Дети и взрослые с удовольствием катаются с установленной тут же ледяной горки. К слову, высота горки 2,5 метра, длина ската – 25 метров.

В Первомайском округе, в районе дома №101 на проспекте Кольском, работы практически завершены. Мастера изготовили ледяной лабиринт и три горки разной высоты, а также юрту с представителями малых народов Севера и фигуры белых медведей.

Как уточнил Александр Накай, все ледяные шедевры будут находиться под охраной.

АГМ