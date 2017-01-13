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Главная » НОВОСТИ » Мурманск украсили более 40 ярких ледяных фигур
 
 
 
 
13 Января 2017 года, 11:50

Мурманск украсили более 40 ярких ледяных фигур


МУРМАНСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возобновлена традиция установки ледяных фигур. Город украсили более 40 ярких переливающихся скульптур.

«Ледяные фигуры на улице Воровского и зоне отдыха на Семеновском озере полностью готовы, – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Все скульптуры оснащены светодиодными лентами и подсвечены разноцветными прожекторами».

Теперь на улице Воровского появились герои русских сказок: Баба Яга, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Петушок-золотой гребешок, Царевна-лягушка и многие другие.

А возле лодочной станции на Семеновском озере обосновались Снежная королева и Кай, а также персонажи мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Дети и взрослые с удовольствием катаются с установленной тут же ледяной горки. К слову, высота горки 2,5 метра, длина ската – 25 метров.

В Первомайском округе, в районе дома №101 на проспекте Кольском, работы практически завершены. Мастера изготовили ледяной лабиринт и три горки разной высоты, а также юрту с представителями малых народов Севера и фигуры белых медведей.

Как уточнил Александр Накай, все ледяные шедевры будут находиться под охраной.

АГМ

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    array(4) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "24322" ["channel"]=> string(22) "/news/item/195538.html" ["comment"]=> string(311) "Одиннадцать миллионов за 40 фигур. Стоимость одной фигуры 275 тысяч рублей - такую сумму заработал автор фигуры за период с 4 по 13 января. Не хило. Эх, и почему я не скульптор?.." ["date"]=> string(19) "2017-01-13 12:56:09" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(13) "178.65.161.90" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:63316636" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "24324" ["channel"]=> string(22) "/news/item/195538.html" ["comment"]=> string(454) "Ну уж коли изготовление деревянного каркаса горки согласно смете стоит как автомобиль (!) - 550 тысяч рублей, то не удивительно. Видимо каркас этот делали из ценных пород дерева. А если уж по-правде, то попилили денежки и совсем не на ледовые скульптуры" ["date"]=> string(19) "2017-01-13 13:19:41" ["autor"]=> string(14) "Наталья" ["email"]=> string(16) "nnatalia@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "78.36.2.138" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:63317315" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "24325" ["channel"]=> string(22) "/news/item/195538.html" ["comment"]=> string(461) "Лучше бы выделили деньги на уборку льда и снега и ликвидацию сосулек. У нас весь дом был обесточен , когда крышу чистили пьяные работники. За 16 000 нормальный человек не согласится работать, вот и берут кого попало. Надоела эта вороватая , скотская власть." ["date"]=> string(19) "2017-01-13 13:33:07" ["autor"]=> string(9) "Svenska61" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "77.73.139.6" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:63317660" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "24329" ["channel"]=> string(22) "/news/item/195538.html" ["comment"]=> string(556) "Конкурс по скульптурам выиграл предприниматель из Перми (по инфо из СМИ).Очень странно, что в Мурманске никто не захотел освоить 11 млн.руб. Или талантов нет, а может из Перми откат слаще? Прокуратура, МВД, ФСБ, ОНФ теперь Ваш выход. Когда в Мурманске красиво это радует. В выходные проедусь с детьми пофоткаю." ["date"]=> string(19) "2017-01-13 13:51:36" ["autor"]=> string(1) "1" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "62.109.176.186" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:63318210" } }
  • Одиннадцать миллионов за 40 фигур. Стоимость одной фигуры 275 тысяч рублей - такую сумму заработал автор фигуры за период с 4 по 13 января. Не хило. Эх, и почему я не скульптор?..
  • Ну уж коли изготовление деревянного каркаса горки согласно смете стоит как автомобиль (!) - 550 тысяч рублей, то не удивительно. Видимо каркас этот делали из ценных пород дерева. А если уж по-правде, то попилили денежки и совсем не на ледовые скульптуры
  • Лучше бы выделили деньги на уборку льда и снега и ликвидацию сосулек. У нас весь дом был обесточен , когда крышу чистили пьяные работники. За 16 000 нормальный человек не согласится работать, вот и берут кого попало. Надоела эта вороватая , скотская власть.
  • 1
    Конкурс по скульптурам выиграл предприниматель из Перми (по инфо из СМИ).Очень странно, что в Мурманске никто не захотел освоить 11 млн.руб. Или талантов нет, а может из Перми откат слаще? Прокуратура, МВД, ФСБ, ОНФ теперь Ваш выход. Когда в Мурманске красиво это радует. В выходные проедусь с детьми пофоткаю.
 
 
 
 
 
 
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