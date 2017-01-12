Ледокол «Новороссийск» займётся ледокольной проводкой в Белом море

13 Января 2017 года, 12:19

РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ - 12 января 2017 года новый дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М отправился в первый рабочий рейс. Об этом сообщили в пресс-службе Росморпорта.

Ледокол вышел из морского порта Большой порт Санкт-Петербург по направлению в Белое море. В начале февраля «Новороссийск» приступит к работе по ледокольному обеспечению судов, следующих в/из морские порты Кандалакша и Архангельск. Всего «Новороссийск» преодолеет около 2,7 тысяч морских миль.

В ходе перехода новый дизель-электрический ледокол совершит технический заход в морской порт Мурманск, кроме того осуществит проводку балкера ZHEHAT 2.

В Белом море «Новороссийск» будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов в ледовых условиях.

«Новороссийск» является одним из трех линейных дизель-электрических ледоколов, построенных в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)». Ранее были построены ледоколы «Владивосток» и «Мурманск».