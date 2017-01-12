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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Эксперты назвали важнейшие события, которые произошли в Мурманской области в декабре
 
 
 
 
13 Января 2017 года, 12:36

Эксперты назвали важнейшие события, которые произошли в Мурманской области в декабре


РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинги регионов на декабрь 2016 года.

В топ-30 событий месяца в региональной политике избрание на пост мэра Мурманска Дмитрия Филиппова оказалось на 17 месте. Первые три заняли крушение самолета Министерства обороны Ту-154 в Сочи, массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске и критика главой Татарстана изъятия средств у регионов-доноров для поддержания дотационных субъектов.

В рейтинге устойчивости регионов Мурманская область вошла в список регионов со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов). Самыми устойчивыми регионами оказались Мордовия, Калужская и Пензенская области.

Мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов СЗФО показал, что в Мурманской области позитивными событиями стали:

1. Предоставление правительством России дотации в размере 217,7 млн рублей за наилучшие результаты в социально-экономическом развитии по итогам 2015 года;

2. Подписание губернатором Мариной Ковтун закона о налоговых льготах для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах области;

3. Возобновление обслуживания пассажиров аэропортами в Умбе и Ловозере, в работе которых возникли трудности в связи с банкротством компании-перевозчика

4. Завершение российско-германского проекта строительства пункта длительного хранения реакторных отсеков в Сайда-Губе;

5. Открытие в Кировске комбината школьного питания, созданного при поддержке АО «Апатит» и компании «ФосАгро»;

6. Включение правительством России в перечень регионов, на территории которых допускается создание зон территориального развития;

7. Первое место в рейтинге энергоэффективности среди субъектов второй категории бюджетной обеспеченности Минэнерго России;

8. Шестое место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья.

Негативными событиями эксперты назвали петицию жителей Мурманска против повышения платы за проезд в общественном транспорте; заявление министра ЖКХ Владимира Гноевского о миллиардной задолженности военных коммунальщиков в областной бюджет; обыски ФСБ в мэрии Мурманска и блэкаут в Мурманске накануне Нового года.

К прочим заметным событиям отнесли избрание на пост мэра Мурманска Дмитрия Филиппова и медийный резонанс вокруг высказывания губернатора по поводу пенсий: «Не все всегда в этой жизни бывает справедливым».

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