Пять литров непищевой спиртосодержащей продукции арестовано в Мурманской области

13 Января 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – По состоянию на 12 января 2017 года специалистами Роспотребнадзора по Мурманской области изъято еще 21 единица незаконно реализуемой непищевой спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 %. Объем изъятой жидкости составил 5,095 литра.

«В отношении индивидуальных предпринимателей, которые реализовывали запрещённую продукцию, возбуждено административное производство по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях», – сообщают в Роспотребнадзоре. – Проверки исполнения постановления продолжаются».

Напомним, в связи с приостановкой реализации в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области создана оперативная группа. Всего за две недели в Заполярье изъяли более 1400 литров запрещенной жидкости.

Фото: Newstracker