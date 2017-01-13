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Главная » НОВОСТИ » Антон Силуанов предлагает выплачивать пенсии исходя из критериев нуждаемости
 
 
 
 
13 Января 2017 года, 13:11

Антон Силуанов предлагает выплачивать пенсии исходя из критериев нуждаемости


РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин хочет предложить выплачивать пенсии исходя из критериев нуждаемости.

Новая пенсионная система позволит освободить в бюджете средства на медицину, передает ТАСС заявление Силуанова.

«Если мы примем стратегию совершенствования пенсионной систем, такая стратегия позволит нам совершить маневр внутри бюджета и больше средств направлять в здравоохранение. Потому что для пенсионеров более важно получать более качественные услуги в здравоохранении, чем даже получать небольшую прибавку к пенсии», - сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.

Министр отметил, что новая пенсионная система также позволит направлять больше средств на образование, «то есть на человеческий капитал». Такой маневр планируется реализовать в ближайшее время.

Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

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  • "Потому что для пенсионеров более важно получать более качественные услуги в здравоохранении, чем даже получать небольшую прибавку к пенсии", - сказал Силуанов. Если у пенсионеров не будет прибавки к пенсии, то у них НЕ будет возможности вообще ко врачам обращаться, поскольку на лечение нужны деньги!!! Поэтому я не совсем понимаю при чем здесь качественные услуги в здравоохранении??? Может лучше "урвать" кусочек из з/п горе-чиновников на здравоохранение ?
  • Вся медицина в Мурманске только платная: стоматология 100%, лечение 1 зуба 10 тыс. В Италии старики получают высокотехнологичную медицину бесплатно
  • 1
    Вывод один - надейся на себя. Все эти президенты, министры, губернаторы и мэры ничего реально положительного придумать просто не в состоянии. Пенсионная система меняется с регулярностью раз в три года, но, как мантра звучит: "Надо получать белую зарплату и платить налоги". Глядя на этот цирк с реформированием кто надеется на лучшее?
  • 1
    Не согласен. В Мурманске уровень медицины очень высок и высокотехнологические операции так же делаются бесплатно. Благодарность врачу в денежном эквиваленте это Ваше личное дело (сам однажды бегал за врачом, чтобы вручить конвертик после проведения БЕСПЛАТНОЙ операции родителям по замене сустава. Врач категорически отказывался.). В Европе Вам без соответствующей медицинской страховки мило улыбаясь укажут на дверь или выпишут счет. Капитализм, однако.
 
 
 
 
 
 
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