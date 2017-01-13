Антон Силуанов предлагает выплачивать пенсии исходя из критериев нуждаемости

13 Января 2017 года, 13:11

РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин хочет предложить выплачивать пенсии исходя из критериев нуждаемости.

Новая пенсионная система позволит освободить в бюджете средства на медицину, передает ТАСС заявление Силуанова.

«Если мы примем стратегию совершенствования пенсионной систем, такая стратегия позволит нам совершить маневр внутри бюджета и больше средств направлять в здравоохранение. Потому что для пенсионеров более важно получать более качественные услуги в здравоохранении, чем даже получать небольшую прибавку к пенсии», - сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.

Министр отметил, что новая пенсионная система также позволит направлять больше средств на образование, «то есть на человеческий капитал». Такой маневр планируется реализовать в ближайшее время.

Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС