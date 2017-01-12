Ученые обнаружили новые места зимовок вьюрков и кайров

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
График ночных уборок на дорогах Мурманска График ночных уборок на дорогах Мурманска
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Тяжело в учении - легко в бою
 
 
 
 

Курсы валют 13.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0395
-0,1288
1 USD
Доллар США
59,4978
-0,6636
1 EUR
Евро
63,2759
-0,2425
10 NOK
Норвежских крон
69,9793
0,0811
10 SEK
Шведских крон
66,2943
-0,0263
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
1.8 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Эксперты назвали важнейшие события, которые произошли в Мурманской области в декабре
13 Января 2017, 12:36
Эксперты назвали важнейшие события, которые произошли в Мурманской области в декабре
Пострадавшим на производстве жителям Мурманской области проиндексируют страховые выплаты
13 Января 2017, 11:32
Пострадавшим на производстве жителям Мурманской области проиндексируют страховые выплаты
В «Пасвике» откроется визит-центр
13 Января 2017, 11:10
В «Пасвике» откроется визит-центр
Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска
12 Января 2017, 15:25
Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска
 
 
 
 

Самое читаемое

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Мариной Ковтун
12 Января 2017, 15:23
Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска
12 Января 2017, 15:25
Пьяный водитель из Мурманска попался на даче взятки сотруднику ГИБДД
12 Января 2017, 16:50
Toyota привезла обновленный Highlander в Россию
12 Января 2017, 21:14
Собака сбежала из России в Финляндию
12 Января 2017, 19:00
Марина Ковтун на 63 месте в рейтинге влияния глав субъектов России
12 Января 2017, 15:11
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Ученые обнаружили новые места зимовок вьюрков и кайров
 
 
 
 
13 Января 2017 года, 13:26

Ученые обнаружили новые места зимовок вьюрков и кайров


РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Российские ученые совместно с учеными из других стран обнаружили новые места зимовок арктических птиц - вьюрков и кайров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Мария Гаврило.

По ее словам, изучение миграции морских птиц продолжается три года. В ходе исследования получили первые данные о зимовке птиц, которые гнездятся на Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле.

«Оказалось, что вьюрки и кайры не зимуют вместе с норвежскими птицами, как предполагалось ранее, а частично гнездятся зимой в Баренцевом и Карском морях. Это новые интересные данные, которые показывают нам, что акватория северных морей важна для популяции арктических птиц не только летом, но и зимой», - пояснила Гаврило.

По ее словам, в этом году международное исследование миграции морских птиц в Арктике будет продолжено. Ученые проведут ряд наблюдений для получения новых данных о среде обитания птиц.

Кайры - род птиц из семейства чистиковых, которые проживают в северном полушарии. В период гнездования обитают на скалистых побережьях. Селятся большими колониями, которые образуют так называемые «птичьи базары».

Вьюрок - вид певчих птиц из семейства вьюрковых. Гнездится в странах Скандинавии и в России от Кольского полуострова до Охотского моря, в южной лесотундре и лесной зоне, предпочитает смешанные леса. Зимует на юге Западной Европы, в Турции, Иране, Туркмении, на востоке Китая, в Корее, Японии.

Фото: animalreader.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
«Арктическая уборка» возобновится летом 2017 года
2.
Ученые разработали препарат, способный спасти печень от воздействия токсических веществ
3.
Красноярские учёные разрабатывают технологию спутникового мониторинга климатических изменений в Арктике
4.
Северные олени похудели из-за глобального потепления – учёные
5.
Финские ученые доказали существование звукового сопровождения северного сияния
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта