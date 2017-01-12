Ученые обнаружили новые места зимовок вьюрков и кайров

13 Января 2017 года, 13:26

РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Российские ученые совместно с учеными из других стран обнаружили новые места зимовок арктических птиц - вьюрков и кайров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Мария Гаврило.

По ее словам, изучение миграции морских птиц продолжается три года. В ходе исследования получили первые данные о зимовке птиц, которые гнездятся на Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле.

«Оказалось, что вьюрки и кайры не зимуют вместе с норвежскими птицами, как предполагалось ранее, а частично гнездятся зимой в Баренцевом и Карском морях. Это новые интересные данные, которые показывают нам, что акватория северных морей важна для популяции арктических птиц не только летом, но и зимой», - пояснила Гаврило.

По ее словам, в этом году международное исследование миграции морских птиц в Арктике будет продолжено. Ученые проведут ряд наблюдений для получения новых данных о среде обитания птиц.

Кайры - род птиц из семейства чистиковых, которые проживают в северном полушарии. В период гнездования обитают на скалистых побережьях. Селятся большими колониями, которые образуют так называемые «птичьи базары».

Вьюрок - вид певчих птиц из семейства вьюрковых. Гнездится в странах Скандинавии и в России от Кольского полуострова до Охотского моря, в южной лесотундре и лесной зоне, предпочитает смешанные леса. Зимует на юге Западной Европы, в Турции, Иране, Туркмении, на востоке Китая, в Корее, Японии.

Фото: animalreader.ru