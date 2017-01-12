Эксперт: каждая третья компания ищет сотрудников в соцсетях

13 Января 2017 года, 13:50

МИР/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Работодатели активно используют социальные сети для подбора персонала. Каждая третья компания ищет сотрудников именно там, чаще всего студентов. Об этом в эфире радио «Sputnik» рассказала руководитель карьерного направления «HeadHanter» Марина Хадина.

В конце прошлого года «Deutsche Bank» запустил специальную программу по мониторингу за активностью выпускников профильных учебных заведений в интернете. Программа уже работает в LinkedIn, Twitter и Facebook. И как пишет «The Financial Times», это позволяет убрать из цепочки рекрутеров и агентства по найму персонала. Плюс заключается еще в том, что студент может найти работу, не выходя из дома.

«Финансовые показатели не оставляют немецкой организации другого выхода, нужно сокращать издержки», – поясняет доцент Международного института экономики и финансов Алексей Белянин. – Вчерашние студенты – дешевая рабочая сила. Грузить их можно по полной, и требовать примерно того же самого, что будет делать специалист с опытом работы от двух до пяти лет, которому довольно высоко платят. Это для банка – мощный способ экономить на рабочей силе».

Фото: Rusarminfo.ru