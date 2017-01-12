Кудрин предложил создать в регионах центры «современного качества жизни»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
График ночных уборок на дорогах Мурманска График ночных уборок на дорогах Мурманска
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

В Мурманском аэропорту обновлён пост пограничного контроля
 
 
 
 

Курсы валют 13.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,0395
-0,1288
1 USD
Доллар США
59,4978
-0,6636
1 EUR
Евро
63,2759
-0,2425
10 NOK
Норвежских крон
69,9793
0,0811
10 SEK
Шведских крон
66,2943
-0,0263
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
1.8 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Эксперты назвали важнейшие события, которые произошли в Мурманской области в декабре
13 Января 2017, 12:36
Эксперты назвали важнейшие события, которые произошли в Мурманской области в декабре
Пострадавшим на производстве жителям Мурманской области проиндексируют страховые выплаты
13 Января 2017, 11:32
Пострадавшим на производстве жителям Мурманской области проиндексируют страховые выплаты
В «Пасвике» откроется визит-центр
13 Января 2017, 11:10
В «Пасвике» откроется визит-центр
Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска
12 Января 2017, 15:25
Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска
 
 
 
 

Самое читаемое

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Мариной Ковтун
12 Января 2017, 15:23
Минтранс взял на особый контроль ситуацию в аэропорту Мурманска
12 Января 2017, 15:25
Пьяный водитель из Мурманска попался на даче взятки сотруднику ГИБДД
12 Января 2017, 16:50
Toyota привезла обновленный Highlander в Россию
12 Января 2017, 21:14
Собака сбежала из России в Финляндию
12 Января 2017, 19:00
Марина Ковтун на 63 месте в рейтинге влияния глав субъектов России
12 Января 2017, 15:11
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Кудрин предложил создать в регионах центры «современного качества жизни»
 
 
 
 
13 Января 2017 года, 14:30

Кудрин предложил создать в регионах центры «современного качества жизни»


РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – На территории России необходимо создать 10–15 крупных агломераций, которые могли бы стать альтернативой Москве и Санкт-Петербургу и привлечь в регионы молодежь, уверен руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Только два города в России могут соревноваться с ведущими городами мира по качеству жизни. Молодежь в регионах не считает, что живет в современной стране, и, только переезжая в Москву, можно приобщиться к современному качеству жизни», — цитирует РБК Кудрина.

По его словам, в регионах России нужны города, которые будут сопоставимы на востоке страны с азиатскими конкурентами, а на западе — с европейскими.

В июне Кудрин указал на необходимость создания более комфортных условий жизни для представителей «креативного класса», который сегодня создает новый рост и новые технологии и делает страну конкурентоспособной.

Он пояснил, что повышение «качества институтов, обеспечивающих качество жизни», должно улучшить ситуацию с образованием и медициной, а также личной безопасностью, путешествиями и «моральным комфортом с точки зрения общения, открытости, способности говорить на многие темы».

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Кудрин призвал Путина снизить напряженность в геополитике
2.
Кудрин и Улюкаев подготовили новую экономическую программу для Путина
3.
Составителем новой экономической программы для страны может стать бывший министр финансов Алексей Кудрин
4.
Алексей Кудрин выступил с открытой лекцией в САФУ
5.
Алексей Кудрин не исключил падения цен на нефть до $16
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта