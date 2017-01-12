Кудрин предложил создать в регионах центры «современного качества жизни»

13 Января 2017 года, 14:30

РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – На территории России необходимо создать 10–15 крупных агломераций, которые могли бы стать альтернативой Москве и Санкт-Петербургу и привлечь в регионы молодежь, уверен руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Только два города в России могут соревноваться с ведущими городами мира по качеству жизни. Молодежь в регионах не считает, что живет в современной стране, и, только переезжая в Москву, можно приобщиться к современному качеству жизни», — цитирует РБК Кудрина.

По его словам, в регионах России нужны города, которые будут сопоставимы на востоке страны с азиатскими конкурентами, а на западе — с европейскими.

В июне Кудрин указал на необходимость создания более комфортных условий жизни для представителей «креативного класса», который сегодня создает новый рост и новые технологии и делает страну конкурентоспособной.

Он пояснил, что повышение «качества институтов, обеспечивающих качество жизни», должно улучшить ситуацию с образованием и медициной, а также личной безопасностью, путешествиями и «моральным комфортом с точки зрения общения, открытости, способности говорить на многие темы».

Фото: Илья Питалев/РИА Новости