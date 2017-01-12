На выходных в Кировске принудительно спустят лавину

13 Января 2017 года, 14:50

КИРОВСК/ 13 января/ БИ-ПОРТ – В Кировске 15 января будет проводиться предупредительный спуск лавин. В период с 11 до 15 часов путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах № 22-23 горы Юкспор, расположенных над объездной автомобильной дорогой над улицей Комсомольская.

«В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район расположения жилых домов 10, 13, 14 и 16 по улице Комсомольская, а также 5, 6 по улице Советская и 21, 25-А по улице Кирова, – сообщают в городской администрации. – В целях обеспечения безопасности просьба на указанный период покинуть занимаемые жилые помещения и исключить нахождение в опасной зоне, в том числе, на открытой местности дворовых территорий указанных домов, во всех гаражных строениях, расположенных над улицами Кирова и Комсомольская».

В администрации предупреждают, что перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал. Также будет полностью ограничено движение транспорта по объездной дороге над улицей Комсомольская.

Напомним, во время принудительного спуска лавины в феврале прошлого года погиб сотрудник безопасности. Следственным комитетом по данному факту было возбуждено уголовное дело.