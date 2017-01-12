Жителям Мурманской области, которые разыграли спасателей в Рождество, грозит штраф

13 Января 2017 года, 15:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 января/ БИ-ПОРТ - В Единую дежурно-диспетчерскую службу города Мурманска седьмого января за помощью обратился мужчина, представившийся водителем, который застрял в сугробе на автодороге Мурманск – Териберка в районе 68 километра.

«По его словам, в машине он находился вместе с приятелем. Мужчины замерзали и просили помощи, – рассказывает ведущий специалист юргруппы управления МЧС по Мурманской области Денис Попов. – Проведенные многочасовые поисково-спасательные работы результатов не принесли, как и попытки экстренных служб дозвониться до «замерзающих».

Позже с мобильного номера «потерпевшего» позвонил мужчина и сообщил, что в помощи не нуждался и недоумевал: «зачем вы мне столько раз звонили?».

За подобный розыгрыш звонившему грозит штраф от тысячи рублей согласно статье 19.13 Кодекса об административных правонарушениях.

«В настоящее время материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующего процессуального решения о факте ложного вызова специализированных служб», – заявил Попов.

Ежедневно в областном центре на телефон вызова пожарных и спасателей поступает не один десяток обращений. При этом значительное их число – ложные вызовы. За минувшие праздничные дни поступило более 60 таких сообщений.

«Не стоит забывать, что цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. Подобные звонки отвлекают силы спасателей, от тех, кто, действительно, нуждается в помощи. Не допускайте сами и не позволяйте другим звонить с заведомо ложными сообщениями», – подчеркивают в управлении МЧС.