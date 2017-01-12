Британская газета включила тур по Карелии и Архангельску в список лучших путешествий

13 Января 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Культурно-познавательный тур по северо-западу России вошел в число 50 лучших путешествий подобного рода в 2017 году по версии британской газеты The Telegraph, пишет Lenta.ru.

В перечень включили 13-дневную поездку по северо-западу России для ознакомления с местной архитектурой. В тур входит посещение архитектурного ансамбля Кижский погост на острове в Онежском озере в Карелии.

В рамках тура также можно побывать в Архангельске и посмотреть на отреставрированные купеческие дома. Кроме того, у путешественников есть возможность попасть в музей деревянного зодчества «Малые Корелы» в 25 километрах от города.

В рейтинг также попали испанские Сарагоса и Мадрид, бельгийские Брюгге и Гент, итальянские Равенна и Урбино, туры по Риму, Мальте, Нидерландам, Скандинавии, Лос-Анджелесу, Сицилии и Японии.

Фото: MyTravelBook.org