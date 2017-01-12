Марина Ковтун трижды поздравила журналистов с профессиональным праздником

13 Января 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 13 января/ БИ-ПОРТ – Губернатор поздравила работников средств массовой информации Мурманской области с Днем российской печати. Она поблагодарила журналистов за огромную работу в интересах жителей и за помощь в решении общих задач.

«Заполярные журналисты пользуются заслуженным уважением читателей, коллег по цеху, представителей органов власти, – написала Марина Ковтун в своем микроблоге. – Дорогие друзья! Желаю вам побольше хороших новостей, успехов в работе и творческих побед».

Ранее на сайте «Единой России» было опубликовано другое ее обращение к представителям СМИ, которое перекликается с материалом, опубликованным областной администрацией.

«Новые условия информационного общества предоставляют невиданные прежде возможности, но и создают вызовы и риски. На этом фоне роль и значение ваших профессий только возрастает. Потому что именно ваш профессионализм, оперативность, ответственность перед обществом не только создают ежедневную летопись всего многообразия жизни нашего региона, но и помогают сделать эту жизнь лучше», – говорится в сообщении.

Сегодня же Дмитрий Медведев пообещал, что сделает все возможное, чтобы российские журналисты получали «лайки» от правительства.

«От нас тоже кое-что зависит – от тех, кто принимает исполнительные решения. Мы эту ответственность перед российской прессой осознаем», — цитируют «РИА Новости» премьер-министра России. — Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю».