Представители «Сборной города Мурманска» могут получить премию «КВН-щик года-2016»

14 Января 2017 года, 11:00

РОССИЯ/14 января/БИ-ПОРТ - Герман Иванов, Екатерина Веллер, Анна Неделько в списке претендентов на престижную премию КВН. Все желающие могут поддержать мурманских квн-щиков. Голосовать имеют право только участники группы «КВН для ВСЕХ».

На данный момент лидирует Эльдияр Кененсаров из команды «Азия микс», набрав 431 голос. Мурманчанин Герман Иванов занимает вторую позицию – 277 голосов. Замыкает тройку лидеров Эрмек Кененсаров («Азия микс») – 103 голоса.

Женский «батальон» возглавляет Ситора Фармонова из команды «Азия микс»(279 голоса), на второй позиции - Екатерина Веллер из «Сборной города Мурманска»(223 голоса), третья - Елена Федотова участница команды сборная ГУУ и МИСиС (173).

Напомним, «Сборная города Мурманска» завоевала «бронзу» по итогам сезона-2016 года Высшей Лиги КВН. Первое место завоевала команда «Азия Mix», второе место - «Спарта».

Голосование продлится до 19:00 16 января.