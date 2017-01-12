Опрос: 86% россиян считают, что Россию боятся

14 Января 2017 года, 14:00

РОССИЯ/14 января - 86% россиян уверены в том, что Россию боятся в остальном мире, при этом 75% респондентов довольны таким положением дел. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Сообщается также, что 67% опрошенных уверены в росте влияния России на окружающий мир, который связывают в основном с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной внешней политики (11%) и личным вкладом президента России Владимира Путина (7%).

Около 48% россиян считают, что на сегодняшний день отношение к России в окружающем мир скорее отрицательное, и 42% придерживаются противоположной точки зрения. При этом 51% опрошенных заявили, что не считают отношение к России в мире объективным.

Богатой Россию считают 58% респондентов (33% считают наоборот), свободной — 70% участников опроса, и еще 65% назвали свою страну развитым и передовым государством.