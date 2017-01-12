Борьбу со снег Мурманск проигрывает из-за нехватки техники

14 Января 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 14 января/ БИ-ПОРТ – Основная причина снежных завалов на территории Мурманска – нехватка техники. По словам главы муниципального образования Дмитрия Филиппова, с этой проблемой столкнулись и городские власти, и управляющие компании, которые осуществляют расчистку во дворах. Об этом он рассказал на встрече с членом Совета Федерации Татьяной Кусайко. «На мой взгляд, несколько предшествующих зим были достаточно спокойными, и нам хватало того количества техники, которое было и есть. Чтобы нормализовать ситуацию сейчас необходимо в три раза больше транспорта», – сообщил Дмитрий Филиппов.

Для решения проблемы в администрации создана рабочая группа, утвердившая план городских уборок до 20 января. За ситуацией во дворах также следит специальная комиссия. «За выявленные нарушения управляющие компании несут ответственность. Так, сумма штрафов за 2016 год составила порядка 16 миллионов», – рассказал Филиппов. Мэр подчеркнул, что в решении вопросов благоустройства города должны принимать активное участие собственники жилья и представители общественных организаций

Напомним, ранее губернатор Марина Ковтун заявила о неготовности муниципалитетов к существующим погодным условиям.