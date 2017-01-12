WhatsApp обвинили в уязвимости

14 Января 2017 года, 17:00

ГЕРМАНИЯ/14 января - Немецкий Deutsche Bank запретил своим сотрудникам использовать мессенджеры WhatsApp, Google Talk и iMessage на корпоративных телефонах, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такая мера связана с тем, что текстовые сообщения, в отличие от писем, отправленных по электронной почте, нельзя хранить на серверах компании.

«Мы прекрасно осознаем, что такое решение изменит вашу повседневную работу, и мы сожалеем о доставленных неудобствах. Тем не менее, этот шаг необходим для того, чтобы Deutsche Bank продолжал соответствовать нормативным и правовым требованиям»,— говорится в обращении компании к сотрудникам.

Ранее исследователи из Университета Беркли заявили, что обнаружили уязвимость в WhatsApp, которая позволяет читать переписку пользователей.