СМИ: Суд официально расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд

14 Января 2017 года, 18:00

МИР/14 января - Суд Лос-Анджелеса принял решение о расторжении брака актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд, сообщает издание People. Отмечается, что судебные тяжбы длились восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп отказался платить актрисе Эмбер Херд сумму в размере $6,8 млн, предусмотренную соглашением о разводе.По имеющимся данным, Депп не хочет выплачивать данные средства из-за публичных заявлений Херд о домашнем насилии, в том числе из-за открытого письма на эту тему. Как полагает актер, его бывшая жена нарушила тем самым условия их соглашения о разводе.

Напомним, Эмбер Херд расторгла брак с Джонни Деппом. После этого Херд заявила о домашнем насилии со стороны актера. Суд запретил Джонни Деппу приближаться к Эмбер Херд.