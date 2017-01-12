Принц Уильям покинет санитарную авиацию

15 Января 2017 года, 14:29

МИР/15 января - Британский принц Уильям в этом году завершит карьеру пилота санитарной авиации. Об этом пишет The Sunday Times. Уильям намеревается уйти из подразделения East Anglian Air Ambulance, которое оказывает медицинскую помощь посредством вертолетов, и посвятить себя делам королевской семьи. Решение было принято после долгих обсуждений среди ее членов.

Герцог Кембриджский со своей супругой Кэтрин Миддлтон поселятся в Кенсингтонском дворце в западной части Лондона, где их дети пойдут в школу и в детский сад.

Ранее СМИ сообщили, что принц Уильям стал тайным благотворителем по примеру принцессы Дианы.