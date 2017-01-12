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Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Опасные гидрометеорологические явления в Баренцевом море
 
 
 
 
15 Января 2017 года, 14:50

Опасные гидрометеорологические явления в Баренцевом море


МУРМАНСК/15 января - Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Черном, Белом и Баренцевом морях, сообщает «ПортНьюс». По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота России, в Белом море: ветер Ю-ЮВ 11-16 м/сек, порывами 18 м/сек, море 3 балла.

Баренцево море: ветер в северной части В, С-В 9-14 м/сек, в центральной и восточной частях Ю, Ю-В 9-14 м/сек, в западной части Ю-З, З 8-13 м/сек. Временами снег. Видимость хорошая, в снеге 500-1000 м. Температура воздуха -1-6°, на севере моря -6-11°. На севере моря медленное обледенение судов. Высота волны 2,0-3,0 м.

 

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