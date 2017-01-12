Опасные гидрометеорологические явления в Баренцевом море

МУРМАНСК/15 января - Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Черном, Белом и Баренцевом морях, сообщает «ПортНьюс». По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота России, в Белом море: ветер Ю-ЮВ 11-16 м/сек, порывами 18 м/сек, море 3 балла.
Баренцево море: ветер в северной части В, С-В 9-14 м/сек, в центральной и восточной частях Ю, Ю-В 9-14 м/сек, в западной части Ю-З, З 8-13 м/сек. Временами снег. Видимость хорошая, в снеге 500-1000 м. Температура воздуха -1-6°, на севере моря -6-11°. На севере моря медленное обледенение судов. Высота волны 2,0-3,0 м.