СМИ: Дэвид Боуи и Леонард Коэн номинированы на премию BRIT Awards

15 Января 2017 года, 17:30

МИР/15 января - Музыканты Дэвид Боуи и Леонард Коэн, скончавшиеся в прошлом году, номинированы на популярную музыкальную премию Brit Awards 2017. Об этом сообщается на сайте премии.

Дэвид Боуи находится в числе номинантов в категории «Британский мужской сольный исполнитель». Там же представлен и британский певец Крейг Дэвид. Леонард Коэн номинирован в категории «Международный мужской сольный исполнитель», где также находится и американский певец Бруно Марс. Голосование за претендентов закончится через пять дней.

Напомним, что в прошлом году 36-я церемония вручения наград британской ассоциации производителей фонограмм Brit Awards прошла на лондонской арене O2. Четыре награды получила Адель, чей альбом «25» стал безусловным международным бестселлером.