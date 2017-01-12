На границах с Россией продолжают возводить заборы

15 Января 2017 года, 18:30

МИР/15 января - Правительство Литвы запланировало выделить три миллиона евро на установку 130 километров пограничного ограждения с Калининградской областью. Как сообщает литовский телеканал LRT, работы должны начаться уже этой весной.

Всего же, по подсчётам специалистов, для «латания дыр» на границе необходимо около 100 миллионов евро. В репортаже отмечается, что до сих пор Литва отгораживалась забором только на границе с Белоруссией. Однако и здесь физическая ограда была установлена лишь на отрезке длиной чуть более 100 километров. Там же была оборудована и современная система видеонаблюдения, которая автоматически фиксирует нарушителей границы.

Напомним, ранее власти Норвегии решили построить металлический забор возле удаленного арктического приграничного поста Стурскуг – Борисоглебск. Цель – оградить Норвегию от возможных массовых незаконных пересечений границы беженцами из стран Африки и Ближнего Востока.