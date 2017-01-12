На новейших противодиверсионных катерах Северного флота подняли военно-морской флаг

15 Января 2017 года, 15:10

ГАДЖИЕВО/ 15 января/ БИ-ПОРТ - В главной базе подводных сил Северного флота – Гаджиево – состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок» и присвоения одному из них наименования «Юнармеец Заполярья».

С подъемом флага эти катера официально вошли в состав сил отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота. Наименование «Юнармеец Заполярья» присвоено одному катеру приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России.

Церемония подъёма Андреевского флага на противодиверсионных катерах прошла под руководством командующего подводными силами Северного флота контр-адмирала Владимира Гришечкина. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и, по доброй морской традиции, пожелал семь футов под килём.

«Сегодня мы принимаем в состав подводных сил Северного флота, в состав отряда специального назначения два новейших катера. Данные катера являются новейшими поисково-ударными комплексами, в которых воплощены все лучшие разработки наших конструкторов, нашей промышленности. Катер обладает серьёзнейшими возможностями по защите подводной среды, способен выполнять свой функционал в условиях сурового Заполярья. С приёмом этих катеров, несомненно, возрастает защищённость основного пункта базирования подводных сил», - рассказал Владимир Гришечкин.

Он также отметил, в дальнейшем планируется поступления однотипных катеров и в другие гарнизоны командования подводных сил.

Ранее эти два противодиверсионных катера проекта 21980 успешно прошли комплекс государственных испытаний. Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.

«Катер способен выполнять работу в море до пяти баллов, скорость хода составляет более 20 узлов, что позволяет быстро выдвинуться в район выполнения задач. Катер оборудован новейшим снаряжением для поиска, для обезвреживания. На борту имеются гранатомёт и пулемёт для уничтожения сил противника. Он также оборудован комплексам для водолазов: барокамера и комплексом подводного исследования грунта и воды. За корабль берёт гордость. Это первый подобный корабль на Северном флоте, и им управляем мы», - рассказал журналистам командир катера П-340 «Юнармеец Заполярья» старший мичман Олег Гладырев.

Взглянуть на сами катера и на то, как прошла церемония под\ёма флага ВМФ России можно в нашем фоторепортаже.