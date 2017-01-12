Мурманск: прогноз отключений на 16 января

15 Января 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 15 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 января.

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 20.00 ул. Володарского, 1, 2а, 2б, 2в

ул. Челюскинцев, 4

09.00 – 23.59 ул. Гагарина, 45, 47 (корп. 1, 2)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

С 09.30 ДО 16.00 14 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 173

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.